Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı 'na ilişkin mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, “İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum.” dedi.

“İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum.” diyen Erdoğan "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.