Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı.

Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesin yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tecrübenin, irfanın ve Anadolu ruhunun taşıyıcısı Türk kadınının, Yüzyılı'nın inşasında da öncü olacağına yürekten inanıyorum. Tarihimizin dönüm noktalarından, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 89. yılını kutluyor, tüm kadınlarımızın Dünya Hakları Günü'nü tebrik ediyorum."

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