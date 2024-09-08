Emine Erdoğan'dan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolasıyla "Dünyası harflerin ışığı ile aydınlanankarı kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan'dan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız. Okuma Yazma Seferberliği çağrımıza kulak veren 1 milyon 763 bin 502 vatandaşımız ise en büyük cesaret örneklerimiz." dedi.

"Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "Nerede Kalmıştık" projeleri ve "Okuma Yazma Seferberliği"ni hatırlatan Emine Erdoğan "Dünyası harflerin ışığıyla aydınlanan her bir azimli kardeşimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında daha önce katıldığı programlarda okuma yazmanın önemine dikkati çeken konuşmalarının bulunduğu video da yer aldı.

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