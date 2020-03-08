Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."



Tüm sığınaklarımız kadındır; anavatan, anadil, ana ocağı ve anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız Türkiye’nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 8, 2020