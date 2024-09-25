Emine Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a teşekkür etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de otomobil alt geçide böyle düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Muğla'da Yunan unsurlarından Türk balıkçı teknesine taciz

Muğla'da Yunan unsurlarından Türk balıkçı teknesine taciz

Çöpte bulunan bebeği cesedini annesinin attığı ortaya çıktı: 3 gözaltı

Çöpte bulunan bebeği cesedini annesinin attığı ortaya çıktı: 3 gözaltı

THY, Beyrut seferlerini iptal etti

THY, Beyrut seferlerini iptal etti

Bintepeler kolyesi Türkiye'de

Bintepeler kolyesi Türkiye'de

2025 Ramazan başlangıç tarihi: Oruç ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman?

2025 Ramazan başlangıç tarihi: Oruç ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman?

Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Bingöl'de yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...