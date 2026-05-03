Emine Erdoğan'dan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi Tanıtım Programı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Nüfus On Yılı Programı'nda dün açıklamalarda bulunmuş; aile kavramının önemine dikkati çektikten sonra Türkiye'deki tabloyu değerlendirmişti. Erdoğan, evlilik yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını ve bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızının düştüğünü belirtmişti.

Cumhurbaşkanı, rakamların tedirgin edici olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz.” diye konuşarak sözlerine şunları eklemişti:

“Bu endişe verici tablo sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülke yaşlanan nüfus ve azalan doğum oranlarıyla karşı karşıya. Örneğin Türkiye'de yüzde 35'e yaklaşan ortanca yaş, Avrupa'da 45'tir. Türkiye Avrupa Birliği'nden halen 10 yaş gençtir. Biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı üç çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz.”