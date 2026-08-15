Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" paylaşımı
15.08.2026 11:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılına ilişkin paylaşım yaptı.
AK Parti, dün 25. yaşını kutladı.
Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü" programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, "AK Parti'nin çeyrek asırlık dava ve hizmet anlayışının, milletimizin gönlünde daha nice yıllar karşılık bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.