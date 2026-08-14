Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yılına özel paylaşım

AK Parti 25. yaşını kutluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yıl dönümü paylaşımında bulundu.

Paylaşımında "Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk…" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti’nin, yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti’nin 25’inci yaşı kutlu olsun!" dedi.