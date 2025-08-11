Emine Erdoğan'dan anıt ağaç paylaşımı: Ağaçlarımızı birlikte koruyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bin 316 yaşındaki anıt ağaca ilişkin paylaşım yaptı.

Mut'ta yer alan zeytin ağacının kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzandığını ifade eden Emine Erdoğan, "Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlarımız, doğanın sabrını, bereketini ve direncini simgeliyor." dedi.

"AĞAÇLARIMIZI BİRLİKTE KORUYALIM"

"Sadece anıt ağaçlar değil, her ağaç, iklimin dengesinde, hayatın devamında vazgeçilmez bir değerimiz." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, "Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize bıraktığımız mirastır. Ağaçlarımızı birlikte koruyalım." dedi.