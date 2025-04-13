Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, forumun ayrışan dünyada diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.
Emine Erdoğan, "Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun, barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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