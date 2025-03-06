imsakiye

Emine Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri'nin bağımlılıkla mücadele için önemine vurgu yaptı.

Emine Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Erdoğan, "Bazı kapılar yalnızca açılmaz, aynı zamanda umut olur. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenler için bir ışık olsun" dedi.

Emine Erdoğan paylaşımında "Yolu buradan geçen her yüreğin, güç ve şifa bulmasını, hayata daha sıkı tutunmasını temenni ediyorum." ifadesini de kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...