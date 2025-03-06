Emine Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Erdoğan, "Bazı kapılar yalnızca açılmaz, aynı zamanda umut olur. Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleri, hayatını yeniden inşa etmek isteyenler için bir ışık olsun" dedi.



Emine Erdoğan paylaşımında "Yolu buradan geçen her yüreğin, güç ve şifa bulmasını, hayata daha sıkı tutunmasını temenni ediyorum." ifadesini de kullandı.

