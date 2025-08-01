Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı

Emine Erdoğan; 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolasıyla paylaştığı mesajında, anne sütünün sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın sihirli iksiri olduğunu belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Emzirme, bir annenin kalbinden doğup bebeğinin ruhuna işleyen en saf sevgidir. Anne sütü, sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın sihirli iksiridir. Anne ve yavrusunu sarıp sarmalayan bu eşsiz doğal mucizeden, her anne ve bebeğin faydalanmasını diliyorum."