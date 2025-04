Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı: İnsanlık daha fazla çatışma ve savaşı kaldıramaz

Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü Paneli"nde konuşma yaptı.

Kutuplaşmayla, savaşlarla ve insani krizlerle günbegün daha çok bölünen dünyanın, diplomasiye şimdi ziyadesiyle ihtiyaç olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Şu bir gerçek ki insanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır. Bilakis insanlık, işbirliği alanlarının oluşturulmasını, belirsizliğin giderilmesini ve barışın hakim güç olmasını beklemektedir." diye konuştu.



İklim değişikliğiyle mücadele eden dünyada, tabiatla yeniden denge eksenli bir ilişki kurmaya çalıştıklarını anlatan Emine Erdoğan, "Karbon ayak izimizi, su ayak izimizi hesaplıyoruz. Bu yeni terminolojiyi, çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Her ne kadar elimizden gelen tüm gayreti ortaya koysak da çevre bilincinin yine de yeteri kadar içselleştirilemediğini maalesef görüyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIN NEŞEDEN BAŞKA DUYGU TATMADIĞI BİR DÜNYA DİLİYORUM"



UNESCO'nun yaptığı araştırmaya göre, sadece temel okuma yazma becerilerine sahip olmanın, 171 milyon insanı aşırı yoksulluktan kurtarabileceğini aktaran Emine Erdoğan, yetişmiş her insanın, dönüştürücü bir güç haline gelebileceğini, bulunduğu yerde büyük bir etki alanı oluşturabileceğini, ailesini ve toplumunu kalkındırabileceğini, bilgisini ve becerilerini gelecek nesillere aktararak sürdürülebilirliğin aktörü olabileceğini dile getirdi.



Savaş bölgelerindeki milyonlarca çocuğun, en temel insan hakkı olan eğitime hala erişemediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Filistin'de çocuklar, bırakın okula gitmeyi, düşünebilmeyi, uzatılan mikrofonlara 'Ölmek istiyorum. Çünkü savaş yüzünden yaşamaktan yoruldum.' diyorlar. 'Canın ne çekiyor?' diye sorulan her çocuğun normal şartlarda 'Çikolata ya da dondurma' demesi gerekirken, onlar yalnızca 'Ekmek' diyebiliyor. 'Annen, baban nerede?' diye soran gazetecilere, 'Evde ya da işte' demek yerine 'Cennette' diyorlar. Dünyamız artık küçücük çocukları ağır kederlerle yoran, minik kalplerindeki yaşama sevinçlerini yok eden bir yer oldu. Çocukların, hiçbir savaşın tarafı olamayacağını, insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor. Unutmayalım ki çocukların uykularında, bombalarla, füzelerle öldürüldüğü bir dünya, masumiyetini ilelebet kaybetmiştir. Kavgaların bittiği, çocukların neşeden başka bir duyguyu tatmadığı, sırtlarında büyük dertleri değil, yalnızca okul çantalarını taşıdığı bir dünya diliyorum."