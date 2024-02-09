Emine Erdoğan'dan elektronik sigara uyarısı

Emine Erdoğan,söz konusu ürünlerin geri dönüşmeyen tehlikeli atıklar olduğuna, bu nedenle doğayı ve insanlığı tehdit ettiğine vurgu yaptı.



Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, "Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere her bireyin, dumanı farklı zehri aynı olan bu ürünlerin esaretinden kurtulmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.



Emine Erdoğan, "9 Şubat'ın tütün bağımlılıyla mücadelede bir milat olmasını diliyorum." dedi.