Emine Erdoğan'dan, Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de gerçekleşen yangına müdahale ettikleri sırada şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğim 5 orman işçimize ve 5 AKUT gönüllümüze Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Allah vatanımızı tüm felaketlerden korusun. Milletimizin başı sağ olsun."
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