Emine Erdoğan'dan Gazze'ye destek: Uluslararası topluma çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı programlarda Gazze'de yaşananlara dikkat çekiyor ve lider eşleriyle görüşmelerinde de uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrılar yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı uluslararası programlarda ve ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan insanlık dramına sık sık dikkat çekti.
Gazze'nin sesini duyurmak için özel etkinlikler de düzenleyen Erdoğan, 15 Kasım 2023'te de düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye de ev sahipliği yaptı.
Emine Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada "Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, 23 Ağustos'ta da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Gazze için mektup gönderdi.
Erdoğan mektupta, Trump'ın Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde lider eşlerini ağırladığı programda da Gazze'deki çocukların yaşadığı gıdaya ulaşım sorununa şu sözlerle dikkat çekti:
"Gazze, iki senede 19 bine yakın çocuğun öldürüldüğü bir çocuk mezarlığına, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara dönmüş durumda. Buradan bir kez daha, tüm insanlığı, Gazze'nin sesi olmaya, kalıcı ve adil bir barış için insani koridorlar açmaya, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarını işler kılmaya davet ediyorum."
Emine Erdoğan, Vatikan'da 2 Temmuz'da görüştüğü Papa 14. Leo'ya da "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı." çağrısı yaptı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN İKİNCİ YILINA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda da bulundu.
Erdoğan, Gazze'nin iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndüğünü belirtti.
Gazze, iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndü.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 7, 2025
Gazze’de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insanî ve etik kırmızı çizgi kalmadı.
Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir… pic.twitter.com/WTvSLtQibE
Gazze'de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insani ve etik kırmızı çizgi kalmadığını kaydeden Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir devlet, dünyanın gözü önünde Filistin halkını yok etmeye çalışıyor. Lakin zalimin zulmü arttıkça, soykırıma karşı birleşen yüreklerin sesi de daha güçlü yükseliyor. Her coğrafyadan, denizden, karadan, havadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor. Vicdan sahibi herkesi, kalıcı ve adil bir barış sağlanana kadar bu mücadeleye katılmaya, Filistin için tek yürek olmaya davet ediyorum. İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Yüce Rabbim'den sabırla dimdik duran Filistin halkına ferahlık ve zafer niyaz ediyorum."
Paylaşımda ayrıca, Emine Erdoğan'ın çeşitli platformlarda Gazze'yle ilgili yaptığı konuşmalardan ve bölgede yaşanan yıkımlardan görüntülerin olduğu bir video da yer aldı.
- Etiketler :
- Recep Tayyip Erdoğan
- Gazze
- Emine Erdoğan