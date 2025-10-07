Emine Erdoğan'dan Gazze'ye destek: Uluslararası topluma çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı uluslararası programlarda ve ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan insanlık dramına sık sık dikkat çekti.



Gazze'nin sesini duyurmak için özel etkinlikler de düzenleyen Erdoğan, 15 Kasım 2023'te de düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye de ev sahipliği yaptı.



Emine Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada "Bugün tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası." ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan, 23 Ağustos'ta da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Gazze için mektup gönderdi.



Erdoğan mektupta, Trump'ın Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, katıldığı programlarda yaptığı konuşmalarla ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini Filistin'de yaşanan zulme çekti.

Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde lider eşlerini ağırladığı programda da Gazze'deki çocukların yaşadığı gıdaya ulaşım sorununa şu sözlerle dikkat çekti:



"Gazze, iki senede 19 bine yakın çocuğun öldürüldüğü bir çocuk mezarlığına, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara dönmüş durumda. Buradan bir kez daha, tüm insanlığı, Gazze'nin sesi olmaya, kalıcı ve adil bir barış için insani koridorlar açmaya, uluslararası hukuk ve adalet mekanizmalarını işler kılmaya davet ediyorum."

Emine Erdoğan, geçtiğimiz temmuz ayında Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşmüştü.

Emine Erdoğan, Vatikan'da 2 Temmuz'da görüştüğü Papa 14. Leo'ya da "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı." çağrısı yaptı. EMİNE ERDOĞAN'DAN, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN İKİNCİ YILINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda da bulundu. Erdoğan, Gazze'nin iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndüğünü belirtti.

Gazze, iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndü.



Gazze’de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insanî ve etik kırmızı çizgi kalmadı.



— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 7, 2025