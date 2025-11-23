Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım
23.11.2025 23:47
İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 20. G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.
Güney Afrika ziyaretindeki temaslarından görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."
Emine Erdoğan, Johannesburg temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü’nü ziyaret etti.
Türkiye’nin kültürel diplomasisinin önemli merkezlerinden biri olan enstitüde incelemelerde bulundu