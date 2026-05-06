Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı: "Barış, huzur ve sağlık getirsin"
06.05.2026 11:00
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hıdırellez paylaşımında tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur diledi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın bayramı Hıdırellez'in şifa elinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
