Emine Erdoğan'dan iklim sorunuyla mücadelede eşitlik çağrısı

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuştu.
''DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR''
Türkiye'nin çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, ''Dünya bize emanettir bu emaneti korumak adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçmektedir. Fakat ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütlerin, samimi, vicdanlı ve adil bir yaklaşımla ele alınmadığını görüyoruz. Diğer meselelerde olduğu gibi, iklim ve çevre sorununda da, adil dağılım ilkesine dayalı, hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacımız var'' dedi.
Emine Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
''İnsanlık olarak, ya hep birlikte kazanacağımız, ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekun ve hemen bugün, harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Biz bu düşüncelerle, beş sene önce türkiye’de, Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. Kısa sürede tüm ülkeye, ardından tüm dünyaya yayılan çalışmalarımızla, davranışlarımızdaki küçük değişikliklerle, büyük dönüşümlerin başlatılabileceğini, gösterdik. Ülkemizde başlattığımız bu hareketin, dünyaya model teşkil edecek seviyeye gelmesinden ve birleşmiş milletler çatısı altında, güçlü bir politikaya dönüşmesinden, bir sıfır atık gönüllüsü olarak, büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Fakat ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütlerin, samimi, vicdanlı ve adil bir yaklaşımla ele alınmadığını görüyoruz.
''İKLİM VE ÇEVRE SORUNUNDA HAKKANİYETLİ BİR SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR''
Diğer meselelerde olduğu gibi, iklim ve çevre sorununda da, adil dağılım ilkesine dayalı, hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her fırsatta dile getirdiği, 'Dünya beşten büyüktür.' ifadesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da, ayrı bir önem kazanıyor. Açlıktan ölen çocukların sayısı, obeziteden hayatını kaybeden çocuklarla, aynı iken, adil paylaşımdan söz edemeyiz. İşte bu yüzden ben de, haykırıyorum; dünya beşten büyüktür. Gelecek nesiller, bize tüm bunların hesabını sorarken, verebilecek cevabımız olsun istiyorsak, hemen bugün, değişimi başlatmalıyız. Buradan, 'Dünyayı ben mi kurtaracağım?' diye düşünen herkese, seslenmek istiyorum; evet siz, evet biz dünyayı kurtaracağız.''
BM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLEN "SIFIR ATIK" KARARI
BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etti.
Genel Kurul'un bu kararla 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres'ten, yerel ve ulusal sıfır atık girişimlerini teşvik etmek için bilgi, deneyim ve uzmanlığa dayalı, cinsiyet dengesi ve adil coğrafi temsil dikkate alınarak gönüllü ve seçkin kişilerden oluşan 3 yıl görev yapacak bir danışma kurulu kurması istendi.
Sıfır atık girişimleri, çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiği vurgulanan kararla, üye devletler, BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütler, sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik edildi.
BM Çevre Programı'nın bir sonraki Küresel Atık Yönetimi Görünümü raporunda sıfır atık girişimlerine de yer verilmesi istenen kararla, BM Genel Kurulu Başkanı'ndan 2023 yılında "sıfır atık" ve "Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programı" konularında üst düzey toplantı düzenlemesi talep edildi.