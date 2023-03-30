Emine Erdoğan'dan iklim sorunuyla mücadelede eşitlik çağrısı

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuştu.

''DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR''

Türkiye'nin çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlılığını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, ''Dünya bize emanettir bu emaneti korumak adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçmektedir. Fakat ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütlerin, samimi, vicdanlı ve adil bir yaklaşımla ele alınmadığını görüyoruz. Diğer meselelerde olduğu gibi, iklim ve çevre sorununda da, adil dağılım ilkesine dayalı, hakkaniyetli bir sisteme ihtiyacımız var'' dedi.

Emine Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''İnsanlık olarak, ya hep birlikte kazanacağımız, ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekun ve hemen bugün, harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Biz bu düşüncelerle, beş sene önce türkiye’de, Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. Kısa sürede tüm ülkeye, ardından tüm dünyaya yayılan çalışmalarımızla, davranışlarımızdaki küçük değişikliklerle, büyük dönüşümlerin başlatılabileceğini, gösterdik. Ülkemizde başlattığımız bu hareketin, dünyaya model teşkil edecek seviyeye gelmesinden ve birleşmiş milletler çatısı altında, güçlü bir politikaya dönüşmesinden, bir sıfır atık gönüllüsü olarak, büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Fakat ne yazık ki, uluslararası sözleşmelerde verilen taahhütlerin, samimi, vicdanlı ve adil bir yaklaşımla ele alınmadığını görüyoruz.