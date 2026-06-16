Emine Erdoğan'dan İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğine övgü

Emine Erdoğan , mesajında "İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. " dedi.

Denizin derinliklerinde ekosistemin canlanmaya başlamasının balıkların ve diğer canlıların yeniden görülmesinin doğaya gösterilen özenin en somut göstergesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Marmara'ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi'nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.