Emine Erdoğan'dan kadına şiddette 'medya dili' uyarısı

Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katıldı.

Emine Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Kadın cinayetleri haberlerine baktığımızda faillerin kıskançlık namus boşanmayı istememe gibi nedenler sıralanıyor. Ahlak cinsiyetten bağımsızdır. Başkasının ahlakından sorumlu olmak kimsenin görevi değildir. Şiddet ve kaba kuvvet erkek olmanın unsurlarından biri olarak görülüyor.

Kadınların etrafına çevrilen çembere çeşitli meşrulaştırmalar aralarsa da en önemli kaynak dindir. Kuranı Kerim erkeklere değil tüm insanlığa indirilmiş bir kitaptır. Ahiret gününde kimsenin cinsiyeti hafifletici bir sebep olarak görülmeyecektir.

Toplumda hızla kadına yönelik şiddetin artığına dair bir algı var. Bu algı bizi karamsarlığa sürüklüyor. Rakamlar ortamda elbette. Ama eskiden sessizliğe gömülen kesimlerin görünür olduklarının göstergesi de var. Artık kadınlar devletimizin ilgili yerlerine başvurarak haklarını arıyorlar.



Eskiden kadınlar şiddet görüklerini belirlemek için kurum kurum gezerlerdi şimdi ise 6284 sayılı kanun ile sadece şikayet ile kendilerini koruma tedbiri aldırıyorlar.

Toplumun her katmanında büyük bir hassasiyet var. Umuyorum ki hiçbir kadın birgün korku terörü yaşamayacak. Ancan beraber adım atmalıyız. Lütfen bu noktada medya dilinin ne kadar önemli olduğunu atlamayalım. Film ve dizilerde terör, cinsel şiddet karakterlerin evcilleştirildiğine malesef şahit oluyoruz. Geçmişte yaşanan üzüntüler dramatize edilerek meşru hale getiriliyor. Medya dilinin şiddeti özendirmemesi gerekiyor.

Hepimizin en büyük vazifesi medeniyeti geleceği taşayacak köprüler kurmaktır. En büyük güç ise burada kadındır. Kadına önem verilen toplumlar medeniyete ulaşabilecektir."

