Emine Erdoğan'dan Kiev'deki Lider Eşleri Zirvesi'ne mesaj: "Çocuklara onurlu bir gelecek borçluyuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kiev'deki 4. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Ukrayna'nın başkentinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirve, "çocuk güvenliği" başlığıyla yapılıyor.

Erdoğan, mesajına, "Ukrayna'nın, Suriye'nin, Gazze'nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına savaşmak veya ölmek haricinde insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz" ifadeleriyle başladı.



"İnsanlık olarak ruhumuzun yansımasını görmek istiyorsak, dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız" diyen Erdoğan, "Bebeklerin nüfusa bile kaydedilmeden kefene sarılması, çocuk ölümlerinin savaş zaiyatı sayılması, bugünkü insanlığın ruhunun ne denli karanlıkta olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

"KÜRESEL BİR SINAV"

Video mesajında, bu seneki zirvenin ana temasına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Ne acı ki bugün yaşadığımız dünyada, çocukların yaşam hakkını korumak, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak küresel bir sınava dönüşmüş durumda. Halbuki insanlığın geleceği çocukla filizlenir."



Emine Erdoğan, Ukrayna'daki ve Suriye'deki çocukların yaralarını sarılamamışken, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir vahşete tanıklık edildiğine de dikkat çekti.



Ukrayna lideri Olena Zelenska'nın, Ukraynalı çocukları korumaya yönelik çalışmalarını kıymetli bulduğunu belirten Erdoğan, "2022 yılında, savaş mağduru Ukraynalı çocukları Türkiye'de misafir etme girişimi de bunlardan bir tanesi. Bugün hala bin 500'e yakın Ukraynalı çocuk ve refakatçisine ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan, vatanını savunan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını bir kez daha vurgulayarak, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla bir an önce sona ermesini yürekten diliyorum" dedi.



2021'DE BAŞLATILDI



Lider Eşleri Zirvesi, Olena Zelenska tarafından 2021'de insani sorunların çözümüne yardımcı olacak uluslararası bir diyalog platformu oluşturmak ve insanların refahı için ortak projeler uygulamak amacıyla başlatıldı.



Zirvenin ilki "Yeni Gerçeklikte Yumuşak Güç" başlığıyla 2021'de, ikincisi "Ukrayna ve Dünya: Birlikte (Yeniden) İnşa Edeceğimiz Gelecek" başlığıyla 2022'de Kiev'de düzenlendi.



Zirvenin üçüncüsü ise 2023'te ise “Savaşın ruh sağlığı üzerindeki etkisi" başlığıyla yapıldı.