Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
26.05.2026 22:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı paylaştı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"İslam aleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Merhametin ve paylaşmanın en güzel haliyle hayat bulduğu bu mübarek günlerin; sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini; başta Filistin olmak üzere tüm mazlum kardeşlerimiz için barışa ve kurtuluşa vesile olmasını diliyorum"