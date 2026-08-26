Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Malazgirt Zaferi, yalnızca geçmişin şanlı bir hatırası değil, kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu zaferin 955'inci yılında Sultan Alparslan'ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun, yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum.”