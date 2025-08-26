Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum." dedi.

