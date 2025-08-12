Emine Erdoğan'dan Marmara paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nin yeniden canlılığın sembolü haline gelmesini dilediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımını alıntıladı.

Kurum'un "Pina ve deniz çayırları, Marmara'ya nefes oluyor." ifadelerinin yer aldığı paylaşımını alıntılayan Erdoğan, "Marmara’nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede de en doğal ve en güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan, "Geleceğimiz için emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum. Marmara’mızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü haline gelmesini, tüm denizlerimizin en temiz ve en güzel haliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.