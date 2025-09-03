Emine Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, Mevlid Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan paylaşımında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği kutlu gece; bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir." dedi.
Erdoğan mesajında "Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyorum." ifadesine de yer verdi.
