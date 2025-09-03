Emine Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Emine Erdoğan, Mevlid Kandili için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği kutlu gece; bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir." dedi.

Erdoğan mesajında "Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyorum." ifadesine de yer verdi.