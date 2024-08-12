Emine Erdoğan'dan milli sporculara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan milli sporculara teşekkür

Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 'yi temsil eden sporculara teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum. Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu. İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun."

Emine Erdoğan, paylaşımında olimpiyatlarda madalya alan 11 sporcunun fotoğrafına da yer verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

Ömer Çelik: İsrail ateşkesi sabote ediyor

Ömer Çelik: İsrail ateşkesi sabote ediyor

Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü

Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü

Üç ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Üç ilde alevlerle mücadele: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Düğün çıkışında acı olay: Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Düğün çıkışında acı olay: Karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı

Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...