Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah’ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin gecesi mübarek olsun, Yüce Rabb'im hepimizi rahmetiyle kuşatsın." ifadelerini kullandı.

