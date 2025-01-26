Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah’ın hikmeti ve nuru ile sarmalandığı kutlu Miraç Gecesi'nin maneviyatı, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin gecesi mübarek olsun, Yüce Rabb'im hepimizi rahmetiyle kuşatsın." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Video

Bitlis'te heyecanlandıran görüntü: Musk'ın Starlink uydularının geçişi böyle izlendi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...