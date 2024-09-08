Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında yaptığı açıklamada, "Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı

Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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