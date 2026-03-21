Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir.

Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun."