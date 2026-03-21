Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
21.03.2026 10:23
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda "Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir.
Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun."
