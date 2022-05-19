Emine Erdoğan'dan Özlem için taziye mesajı

NTV ailesi olarak, acı bir dönemi yaşıyoruz. Çalışma arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u, dün son yolculuğuna uğurladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'yi arayarak başsağlığı diledi.

''AİLEMDEN BİRİNİN KAYBI GİBİ HİSSETTİM''

Emine Erdoğan, telefon görüşmesinde, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, tüm çalışma arkadaşları ve ailesi adına Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt, uzun süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle salı günü aramızdan ayrılmıştı.