Emine Erdoğan'dan sağlıklı gıda vurgusu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine destek verdi

YENİ ETİKET VE AMBALAJ DÜZENLEMELERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde son 2 yılda kapsamlı düzenlemelere imza attı. Yeni düzenlemelerle gıda etiketlerinin daha okunabilir hale getirilmesi, yanıltıcı ifade ve görsellerin önlenmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması hedeflendi. Bu kapsamda, ürünlerin adı ve net miktarının tüketicinin kolayca görebileceği şekilde yer alması zorunlu hale getirilirken alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde ise bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi, ürünün 'aromalı' olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu tutuldu.

Tüketiciyi yanıltabilecek '... tadında', '... lezzeti', '... keyfi' gibi ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Bu kapsamda tereyağı aromalı margarin ve ayçiçeği yağlarında 'tereyağı tadında', kokolin ürünlerinde 'çikolata lezzeti', sütlü buz ürünlerinde ise 'dondurma keyfi' gibi ifadelerin kullanımı engellendi.

Zeytinyağı dışında kalan bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görsellerinin kullanılmasına da izin verilmezken ürünlerde yanıltıcı şekilde 'zeytinyağı tadında' gibi ifadelere yer verilmesi yasaklandı. Öte yandan 'köy ürünü' algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına sınırlama getirildi. İthal ürünlerde yerli üretim izlenimi veren veya yerli ürünlerde ithal algısı oluşturan marka ve görsellerin kullanımı da engellendi. Kanatlı hayvan ürünlerinde yetiştirme metoduna uygun olmayan görsellerin kullanımının önüne geçilirken ürün içeriklerinde kullanılan bileşenlerin tüketicilere açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya satış yerlerinde paketlenerek sunulan gıdalarda, tüketicinin satın alma tercihini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi zorunlu oldu. Bu kapsamda, birbirinin yerine kullanılabilen bileşenlerin gıdanın adıyla birlikte tüketicinin görebileceği şekilde sunulması kararlaştırıldı. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca 'fıstıklı' ifadesi yerine 'yer fıstıklı' ifadesinin kullanılması zorunlu tutuldu.