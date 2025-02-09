Emine Erdoğan'dan sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.



Sigara ve elektronik sigaranın toplum ve doğanın geleceğini tehdit ettiğini belirten Emine Erdoğan, "Pasif içicilik, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını riske atarken, doğaya atılan izmaritler ile kimyasal atıklar ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Dünya Sigara Bırakma Günü'nün sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve sürdürülebilir yarınlar için başlangıç adımı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.