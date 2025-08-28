Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı
Emine Erdoğan, 2019 yılında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler için hesabından paylaşımda bulundu.

"ÖZLEMLE VE RAHMETLE ANIYORUM"

Erdoğan mesajında "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

"BİR KALEMİN NASIL UMUT, BİR SÖZÜN NASIL REHBER OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

"Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi." diyen Emine Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek, yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum."

Erdoğan paylaşımında, Şenler için hazırlanan bir videoya da yer verdi.

