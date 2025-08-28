Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

"BİR KALEMİN NASIL UMUT, BİR SÖZÜN NASIL REHBER OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"



"Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi." diyen Emine Erdoğan mesajında şunları kaydetti:



"Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek, yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum."

Erdoğan paylaşımında, Şenler için hazırlanan bir videoya da yer verdi.