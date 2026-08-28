Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Emine Erdoğan , yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti.

Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

“RAHMETLE ANIYORUZ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından Şenler'i andı.

Çelik, "Vefatının yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler’i rahmetle anıyoruz. Mücadelesi ve fikirleri yeni nesillerde iz bırakmaya devam ediyor." dedi.