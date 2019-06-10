İlişkili Haberler Bakanlıktan deniz çöpleriyle mücadele için genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, denizlerde kirliliğin önüne geçilmesini amaçlayan "Sıfır Atık-Mavi" projesiyle ilgili törende konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Çevre krizi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Atıklar denizi kirletmekle kalmıyor, besin zincirinin bir parçası haline geliyor. deniz mahsülü yediğimizi sanırken mikro plastikler yiyoruz. Biz eğitimi atlar ve sürekli çöp temizlersek bir yere varamayız. İş yalnızca plastiklerin sayısını azaltmakla bitmiyor.

MİLLİ DALGIÇ ŞAHİKA ERCÜMEN DENİZDEN BUNLARI ÇIKARDI (SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ)

İnsan doğaya sadece biyolojik devamlılığı için değil insan olma ve insan kalma yolunda mesafe kat edebilmek için muhtaçtır. Plastik gölüne dönen her su manevi habitatımızı da çoraklaştırır. Denizler çöple doldurmak için değil bakıp ilham bulmak içindir. Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı.



Tatil sezonu başladı. Vatandaşların büyük bir kısmı yazlıklara gidecek. Bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sahil ve plajların temizliğine özen gösterelim. Ardımızda bıraktığımızı sandığımız çöperin toplum sağlığını tehdit ettiğini unutmayalım."

VİDEO: EMİNE ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

