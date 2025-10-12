Emine Erdoğan'dan Trabzon mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, "Değerli Trabzonlularla biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.
Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trabzon'a, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreni için giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Trabzon'da, bereketiyle ve güzelliğiyle hepimizi kucaklayan bu topraklarda, değerli Trabzonlularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimize kazandırılan her yeni eserin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum"
- Etiketler :
- Recep Tayyip Erdoğan
- Trabzon
- Emine Erdoğan