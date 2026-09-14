Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
14.09.2026 12:02
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum.”