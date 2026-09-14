Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , yeni eğim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yeni eğitim -öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum.”