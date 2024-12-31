Emine Erdoğan'dan 2025 için barış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yeni yıl paylaşımı yaptı. Emine Erdoğan, "2025'e adım atarken dileğimiz, barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır" dedi.

Emine Erdoğan'dan 2025 için barış mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,  hesabından yeni yıla ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. 2025'e adım atarken dileğimiz, barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca paylaşımda yer alan videoda, Emine Erdoğan'ın Türkiye ve dünyada katıldığı programlardan kesitlere yer verildi.

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