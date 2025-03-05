Emine Erdoğan'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Yeşilay rehabilitasyon merkezlerine bir yenisini daha Kayseri'de eklemenin heyecanını paylaştıklarını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki bu merkez, kadın ve erkek hastalar için özel alanları, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla yeni başlangıçların ilk durağı olacak. Bağımlılık bir son değil; doğru destekle, inanç ve azimle aşılabilecek bir sınav. Bize düşen tüm gücümüzle, bağımlılıkların esaretinden kurtulmaya çalışan her bir evladımızın ve kardeşimizin yanında olmak. Zira hiç unutmamalıyız ki neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı, Yeşilayın, İçişleri Bakanlığımızla el ele vererek başlattığı, 'Bağımsızlık Seferberliği'ne katılmaya davet ediyorum. İçinde bulunduğumuz kutlu ayın maneviyatının, bağımlılıklarla mücadele eden herkes için, ruhsal bir yenilenmenin vesilesi olmasını diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

