Emine Erdoğan'dan Zeynep Güneş'e destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın kapanış programında konuştu.



Erdoğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün kıyafeti nedeniyle hedef alınmasına tepki gösterirken, "Bugün hala kadınların kılık kıyafeti yüzünden hakir görüldüğüne, şahit oluyoruz. Demek ki hala mücadele etmemiz, aşmamız gereken bir ön yargı bariyeri var. O halde bizler daha çok çalışacağız." dedi.



"Türk siyasetine kadın gücünün mührünü vurdunuz" diyen Emine Erdoğan, "Girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıktıysak bilin ki bu başarıda sizlerin çok büyük payı var." ifadelerini kullandı. AK Parti Kadın Kolları'nın 6 milyona yaklaşan üye sayısıyla dünyanın en büyük kadın sivil hareketi olduğunu söyledi.



Emine Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından 81 ilin yöresel kumaşlarıyla yapılmış Türkiye haritası hediye edildi.