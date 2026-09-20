Emine Erdoğan'ın New York diplomasisi. Lider eşleriyle bir araya gelecek

New York 'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek.

İlk olarak, ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni'ne katılacak.

Emine Erdoğan, programda "Gerçek İvme, Somut Dönüşüm" başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak.

Erdoğan'ın New York'taki programları arasında "Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları" da olacak. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya da katılacak. "Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak" başlıklı toplantıda konuşma yapacak.

Erdoğan'ın programları arasında, BM Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek "Uluslararası Enerji Ajansı ile Yüksek Düzeyli Diyalog" programı da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette, devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.

Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türkevi'nde ikili görüşmeler yapacak. Brezilya, Kenya ve Sierra Leone first lady'leri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinlikte de yer alacak.