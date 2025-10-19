Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu doğanın çağrısında buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"Ortak evimiz dünya için seslerimizi İstanbul’da birleştirdik." diye konuşan Erdoğan, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu, farklı ülkelerden bakanları, akademisyenleri ve üst düzey temsilcileri doğanın çağrısında buluşturdu, insanlığa yeni bir yön çizdi." dedi.

İstanbul'un bugün, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek idealinin merkezinde olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Forumun, çocuklarımıza nefes alan bir dünya bırakma kararlılığımıza güç katmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.