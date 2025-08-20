Emine'nin acı ölümü

Şahinbey'de kaza can aldı.

Tekstilkent Mahallesi 47021. sokakta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, geri manevra yaptığı esnada 9 yaşındaki Emine Berut'a çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Emine Berut'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.