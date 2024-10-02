Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda aksama yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.



Açıklamada, "Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

