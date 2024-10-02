Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda aksama

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda aksama

Eminönü-Alibeyköy Hattı'nda aksama yaşanıyor. 

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle seferlerin Eminönü ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Eyüpsultan Devlet Hastanesi ve Alibeyköy Merkez istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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