Eminönü-Bursa feribotuna bomba ihbarı asılsız çıktı
İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan feribotta bomba ihbarı asılsız çıktı. İhbar üzerine, 380 yolcu tahliye edilerek köpekle arama yapıldı. Asılsız çıkan ihbar nedeniyle sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.
İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. Polis, feribotta bulunan 380 yolcuyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
İhbar nedeniyle 19.30'da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.
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