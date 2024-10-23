Eminönü-Bursa feribotuna bomba ihbarı asılsız çıktı

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı. Polis, feribotta bulunan 380 yolcuyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.



İhbar nedeniyle 19.30'da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.