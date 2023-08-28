Eminönü-Cibali istasyonu 30 Ağustos’ta açılıyor

Alpkökin, günde 100 binin üzerinde yolcu taşınabileceğini vurguladı.



Yolcu talebine göre, sabah ve akşam saatlerinde 3 dakikada 1 tren kalkabileceği bilgisini veren Alpkökin, “Günde 100 binin üzerinde yolcu taşıyabiliriz. Burayı bir an önce hayata geçirmek için öz kaynaklarımızla bu projemizi yeniden başlattık.” diye konuştu.