Eminönü-Cibali istasyonu 30 Ağustos’ta açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alibeyköy-Eminönü Tramvay Hattı’nın Eminönü-Cibali istasyonu, 30 Ağustos günü hizmete girecek. Hatla birlikte, Eminönü ile Alibeyköy arasındaki yolculuk 35 dakika olacak. Yolcu talebine göre, 3 dakikada 1 araç kalkabilecek.

Eminönü-Cibali istasyonu 30 Ağustos’ta açılıyor

Temeli 2016 yılında atılan Eminönü-Alibeyköy Hattı’nın ikinci ve son etabında çalışmalar tamamlandı.

Hattın Eminönü-Cibali istasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Büyükşehir Belediye () Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.

Otobüs, vapur, tramvay, metroyla entegreli olan ve Eminönü ile Alibeyköy arasındaki yolculuğu 35 dakikaya düşüren hattı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin açılış öncesi tanıttı.

Eminönü-Cibali istasyonu 30 Ağustos’ta açılıyor - 1

Alpkökin, günde 100 binin üzerinde yolcu taşınabileceğini vurguladı.

Yolcu talebine göre, sabah ve akşam saatlerinde 3 dakikada 1 tren kalkabileceği bilgisini veren Alpkökin, “Günde 100 binin üzerinde yolcu taşıyabiliriz. Burayı bir an önce hayata geçirmek için öz kaynaklarımızla bu projemizi yeniden başlattık.” diye konuştu.

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