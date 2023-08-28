Eminönü-Cibali istasyonu 30 Ağustos’ta açılıyor

Temeli 2016 yılında atılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın ikinci ve son etabında çalışmalar tamamlandı.
Hattın Eminönü-Cibali istasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılacak.
Otobüs, vapur, tramvay, metroyla entegreli olan ve Eminönü ile Alibeyköy arasındaki yolculuğu 35 dakikaya düşüren hattı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin açılış öncesi tanıttı.
Alpkökin, günde 100 binin üzerinde yolcu taşınabileceğini vurguladı.
Yolcu talebine göre, sabah ve akşam saatlerinde 3 dakikada 1 tren kalkabileceği bilgisini veren Alpkökin, “Günde 100 binin üzerinde yolcu taşıyabiliriz. Burayı bir an önce hayata geçirmek için öz kaynaklarımızla bu projemizi yeniden başlattık.” diye konuştu.
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