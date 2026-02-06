Eminönü-Üsküdar vapurunda panik dolu an. Bir kişi denize atladı
06.02.2026 15:16
Adamın denize atladığını görenler suya can simidi attı.
İstanbul'da Eminönü-Üsküdar seferini yapan Şehir Hatları vapurundan bir kişi denize atladı. Vapurda bulunanlar suya atlayan kişi için seferber olurken, adam bir tekne tarafından kurtarıldı.
Eminönü-Üsküdar vapurunda bir kişi denize atladı.
Olay öğle saatlerinde Şehir Hatları'nın Eminönü-Üsküdar seferinde yaşandı.
Vapurda bulunan bir kişi, bilinmeyen bir nedenle denize atladı.
Denize atlayan adam, bölgeye gelen bir tekne tarafından sudan çıkarıldı.
Adamın suda çırpındığı gören yolcular, bağırmaya başladı. Vapurda bulunan görevli, suda çırpınan adama can simidi fırlattı.
Bir süre sonra bölgeye gelen başka bir tekne adamı sudan çıkararak kurtardı.
Adamın kurtarıldığı anlar, vapurdaki yolcular tarafından kaydedildi.
Denize atlayan adamın sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.