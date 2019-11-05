Eminönü'deki balıkçılar için karar

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İstanbul Eminönü'deki balık ekmek tekneleri kaldırılıyor. Balıkçıların tahliyesiyle ilgili mahkemenin verdiği "yürütmeyi durdurma" kararının kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kira sözleşmeleri 1 Kasım'da sona eren 3 balık ekmek teknesine ihtarname gönderdi. İşletme sahiplerine gönderilen yazıda söz konusu yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi.



Esnafların başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma kararı almıştı. İBB'nin savunmasının ardından mahkeme, davanın incelenmeksizin reddine karar verdi.

SÖZCÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA

Mahkemenin kararını, İBB Sözcüsü Murat Ongun duyurdu. Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup ‘yürütmeyi durdurma’ kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir.”

100 YILDIR FAALİYETTE



İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler, 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.